Футболист сборной Украины близок к переходу в чемпионат Италии

"Сампдория" и "Генк" близки к завершению сделки по трансферу хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

Клубу Серии А удалось убедить чемпиона Бельгии в переходе 26-летнего украинца, предложив меньше, чем 15 млн евро с бонусами.

Теперь главный вопрос заключается в том, останется ли Массимо Ферреро на посту президента "Сампдории". Источник заявляет, что все решится в ближайшие дни, а сама смена владельца вряд ли повлияет на трансфер Малиновского.

В прошлом сезоне Малиновский провел за "Генк" 37 матчей во всех турнирах, забил 16 голов, отдал 16 результативных передач.

Напомним, полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка не готовится к новому сезону в составе немецкого "Шальке". Он продолжает поиски нового клуба и занимается переговорами.