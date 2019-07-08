Футболіст збірної України близький до переходу в чемпіонат Італії

Фото: Руслан Малиновський (krcgenk.be)

Клубу Серії А вдалося переконати чемпіона Бельгії продати Малиновського

"Сампдорія" і "Генк" близькі до завершення угоди щодо трансферу хавбека збірної України Руслана Малиновського. Про це повідомляється на сайті італійського журналіста Альфредо Педулли.

Клубу Серії А вдалося переконати чемпіона Бельгії в переході 26-річного українця, запропонувавши менше, ніж 15 млн євро з бонусами.

Тепер головне питання полягає в тому, чи залишиться Массімо Ферреро на посаді президента "Сампдорії". Джерело заявляє, що все вирішиться в найближчі дні, а сама зміна власника навряд чи вплине на трансфер Малиновського.

У минулому сезоні Малиновський провів за "Генк" 37 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів, віддав 16 результативних передач.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Євген Коноплянка не готується до нового сезону в складі німецького "Шальке". Він продовжує пошуки нового клубу і займається переговорами.