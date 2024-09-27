Футболіст "Барселони" зіграв за збірну України

Втім, присутність у складі представника іменитого клубу, який провів на полі 62 хвилини, не допомогло "синьо-жовтим" досягти пристойного результату. Підопічні Юрія Мороза розгромно поступилися одноліткам з Англії – 0:3.

Поєдинок відбувся в рамках міжнародного юнацького турніру в іспанській Мурсії, де, крім українців та англійців, грають також команди Франції та Ізраїлю. Наша команда проведе на Піренеях ще дві гри – проти французів (28 вересня) та ізраїльтян (30 вересня).

Хто такий Артем Рибак

Юний футболіст народився у Чернівцях. Почав займатися футболом у місцевій "Буковині", а згодом перейшов до академії донецького "Шахтаря".

Після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Іспанії, де отримав запрошення від академії "Барселони". У складі каталонців в першому ж сезоні виграв чемпіонат Іспанії у своїй віковій групі, забивши 9 м'ячів у 15 матчах.