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Футболіст "Барселони" зіграв за збірну України

Фото: Артем Рибак у матчі за "Барселону" (instagram.com/saca_futbol1)
Автор: Андрій Костенко

14-річний Артем Рибак з футбольної академії каталонського гранда провів перший матч за українську команду U-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Втім, присутність у складі представника іменитого клубу, який провів на полі 62 хвилини, не допомогло "синьо-жовтим" досягти пристойного результату. Підопічні Юрія Мороза розгромно поступилися одноліткам з Англії – 0:3.

Поєдинок відбувся  в рамках міжнародного юнацького турніру в іспанській Мурсії, де, крім українців та англійців, грають також команди Франції та Ізраїлю. Наша команда проведе на Піренеях ще дві гри – проти французів (28 вересня) та ізраїльтян (30 вересня).

Хто такий Артем Рибак

Юний футболіст народився у Чернівцях. Почав займатися футболом у місцевій "Буковині",  а згодом перейшов до академії донецького "Шахтаря".

Після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Іспанії, де отримав запрошення від академії "Барселони". У складі каталонців в першому ж сезоні виграв чемпіонат Іспанії у своїй віковій групі, забивши 9 м'ячів у 15 матчах.

Раніше український клуб став першим у світі за довірою до молоді.

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