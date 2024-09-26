"Аякс" і "Зальцбург" у минулому. Український клуб став першим у світі за довірою до молоді

Львівський "Рух" надав найбільше ігрового часу футболістам, яким ще не виповнився 21 рік. За даними Міжнародного центру спортивних досліджень CIES Football Observatory, така тенденція не змінюється впродовж трьох сезонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х організації .

CIES підрахував дані щодо молодих футболістів у 58-ми лігах світу. "Рух" із показником 41,1% ігрових хвилин для виконавців цієї вікової категорії очолив світовий рейтинг.

Друге місце посів данський "Норшелланн" (40,7%), а замкнув трійку лідерів узбецький "Олімпік" (39,9). У топ-10 рейтингу опинилася низка відомих клубів, наприклад, словацька "Жиліна", австрійський "Зальцбург", швейцарський "Базель", данський "Копенгаген" та нідерландський "Аякс".

"Рух" у минулому сезоні зупинився за крок від зони єврокубків, лише в останньому турі пропустивши на 5-й рядок таблиці житомирське "Полісся". У поточному чемпіонатіі команда в шести матчах здобула три перемоги, двічі зіграла внічию і один раз програла. У наразі останньому турі львів'яни стали першими в УПЛ, хто зміг відібрати очки у київського "Динамо".

Що таке CIES Football Observatory

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія). Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.

Зокрема, у травні цього року той же "Рух" потрапив у топ-10 рейтингу організації за показником "найстабільніші клуби світу у трансферній політиці" (львів'яни посіли 8-ме місце). А у вересні швейцарські дослідники відзначили захисника "Динамо" Тараса Михавка. Його внесли в рейтинг найкращих центрбеків Європи, які виступають поза межами топ-п'ятірки ліг.