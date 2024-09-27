Футболист "Барселоны" сыграл за сборную Украины

14-летний Артем Рыбак из футбольной академии каталонского гранда провел первый матч за украинскую команду U-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Впрочем, присутствие в составе представителя именитого клуба, проведшего на поле 62 минуты, не помогло "сине-желтым" добиться приличного результата. Подопечные Юрия Мороза разгромно уступили сверстникам из Англии – 0:3.
Поединок состоялся в рамках международного юношеского турнира в испанской Мурсии, где кроме украинцев и англичан играют также команды Франции и Израиля. Наша команда проведет на Пиренеях еще две игры - против французов (28 сентября) и израильтян (30 сентября).
Юный футболист родился в Черновцах. Начал заниматься футболом в местной "Буковине", а затем перешел в академию донецкого "Шахтера".
После начала полномасштабного вторжения переехал в Испанию, где получил приглашение от академии "Барселоны". В составе каталонцев в первом же сезоне выиграл чемпионат Испании в своей возрастной группе, забив 9 мячей в 15 матчах.
Ранее украинский клуб стал первым в мире по доверию молодежи.
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