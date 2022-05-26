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Футбола не будет? Глава УЕФА оценил шансы России вернуться в игру

Фото: президент УЕФА Александр Чеферин (UEFA.com)
Автор: Александр Мороз

На сегодня не известно, сколько продлится отстранение российских клубов от европейских футбольных турниров. Но в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сомневаются, что это возможно, пока в Украине идет война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента УЕФА Александра Чеферина для Sky Sport.

По его словам, в спортивном мире никто не мог предположить, что начнется полномасштабная война против Украины. А когда она началась, многие рассчитывали, что она продлится пару недель.

"И поэтому сейчас очень сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть, но мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", - отметил Чеферин.

Он добавил, что ему жаль всех украинских и российских спортсменов. А ситуацию с российским футболом он назвал частью побочного эффекта от войны.

"Осуждаю нелепые и безумные решения нескольких человек", - подчеркнул Чеферин.

Напомним, после российского вторжения в Украину ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из России от участия во всех международных соревнованиях.

Кроме того, у Санкт-Петербурга забрали финал Лиги чемпионов УЕФА 2022 года, который пройдет в Париже.

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