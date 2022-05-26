Футболу не буде? Глава УЄФА оцінив шанси Росії повернутися до гри

За його словами, в спортивному світі ніхто не міг припустити, що почнеться повномасштабна війна проти України. А коли вона почалася, багато хто розраховував, що вона триватиме пару тижнів.

"І тому зараз дуже складно припустити, що станеться. Поки нічого не можна сказати. Я не впевнений, що російські клуби зможуть знову грати, але ми зробимо все можливе, щоб українські клуби змогли грати в своїх турнірах", - зазначив Чеферін.

Він додав, що йому шкода всіх українських і російських спортсменів. А ситуацію з російським футболом він назвав частиною побічного ефекту від війни.

"Засуджую безглузді і божевільні рішення кількох людей", - підкреслив Чеферін.