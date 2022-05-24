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С призывом к миру. УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов

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Париж, Вторник 24 мая 2022 12:31
С призывом к миру. УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов Фото: мяч для финала Лиги чемпионов (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Сергей Новиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил мяч финала нынешней Лиги чемпионов. На него нанесен призыв к миру на двух языках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Лиги чемпионов УЕФА.

Сообщается, что финальный матч будет традиционно сыгран мячом от adidas. Мяч будет белого цвета с серыми звездами, на нем размещена надпись "МИР/PEACE". Примечательно, что в презентации на сайте adidas указано, что слово "МИР" выполнено не на украинском или русском языке, а кириллическими буквами.

Фото: мяч, которым сыграют "Ливерпуль" и мадридский "Реал" (adidas.com)

Официальный мяч финала ЛЧ-2022 не будет доступен для розничной продажи. После игры его продадут с аукциона, а вырученные средства пойдут в УВКБ ООН и Агентство ООН по делам беженцев, чтобы помочь защитить беженцев.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже, клубный чемпион Европы определится во встрече "Ливерпуля" с мадридским "Реалом". Финальная игра должна была пройти в Санкт-Петербурге, но его лишили такого права из-за вторжения России в Украину.

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