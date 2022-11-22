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Футбол – це не політика. Орбан спробував знайти виправдання шарфу з "Великою Угорщиною"

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 22 листопада, спробував виправдати розташування карти "Великої Угорщини" на своєму шарфі і заявив, що футбол – це не політика.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook угорського прем'єра.

"Футбол - це не політика. Не треба бачити те, чого немає. Збірна Угорщини є командою всіх угорців, де б вони не жили", - заявив Орбан.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у новий скандал через шарф із картою "Великої Угорщини". На ньому була зображена карта Угорщини з частинами країн ЄС, а саме Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Туди ж "включили" територію України. У МЗС Румунії вже відреагували на ситуацію. Зовнішньополітичне відомство вручило послу Угорщини "тверде несхвалення" вчинку Орбана.

Міністерство закордонних справ України також викликало посла Угорщини. Причиною цього стала витівка угорського прем'єра Віктора Орбана, який оскандалився через шарф із натяком на анексію української території.

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УгорщинаВиктор Орбан