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Футбол – это не политика. Орбан попытался найти оправдание шарфу с "Великой Венгрией"

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня, 22 ноября, попытался оправдать расположение карты "Великой Венгрии" на своем шарфе и заявил, что футбол – это не политика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского премьера.

"Футбол — это не политика. Не нужно видеть то, чего нет. Сборная Венгрии является командой всех венгров, где бы они ни жили", - заявил Орбан.

Напомним, что сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в новый скандал из-за шарфа с картой "Великой Венгрии". На нем была изображена карта Венгрии с частями стран ЕС, а именно: Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии. Туда же "включили" территории Украины. В МИД Румынии уже отреагировали на ситуацию. Внешнеполитическое ведомство вручило послу Венгрии "твердое неодобрение" поступка Орбана.

Министерство иностранных дел Украины также вызвало посла Венгрии. Причиной тому стала выходка венгерского премьера Виктора Орбана, который оскандалился из-за шарфа с намеком на аннексию украинской территории.

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ВенгрияВиктор Орбан