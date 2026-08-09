Фургон врізався в мікроавтобуси на Одещині: є загиблі й постраждалі

Як сталася аварія

За попередніми даними слідства, 56-річний водій вантажного фургона рухався в напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з двома мікроавтобусами, які рухалися назустріч.

Скільки людей загинуло

Унаслідок аварії загинули водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів - 34-річний чоловік і 73-річна жінка. Ще семеро пасажирів дістали різні тілесні ушкодження, їх доставили до медичного закладу.

Фото: Смертельна ДТП на автодорозі сполученням Одеса – Миколаїв ((od.npu.gov.ua)

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре закликали водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та обирати безпечну швидкість.