Функціонер Pirelli застеріг Формулу-1 від повернення "шинних війн": вагомий аргумент
Італійський виробник Pirelli переконаний, що відмова від монополіста на постачання автомобільних шин командам чемпіонату світу зашкодить Королівських автоперегонам.
Про це заявив керівник гоночних програм концерну Маріо Ізола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Функціонер італійського шинного гіганта поділився думками щодо майбутнього компанії у F1. Зараз Pirelli бореться у тендері за новий контракт із чемпіонатом. Конкуренцію їй намагаються скласти японці з Bridgestone.
Водночас Ізола впевнений – Формулі-1 зашкодить поява кількох постачальників шин. Від сезону-2007 Королівських автоперегонів у чемпіонаті був гумовий монополіст. Pirelli повернулася до F1 у 2011 році.
"Коли дивишся на гоночні серії у різних куточках планети, то зараз варіант із єдиним постачальником залишається найпоширенішим. Це спосіб зекономити. Завжди є ризик, що при суперництві результати перегонів визначатиме гума, а не машини чи гонщики. Ми ж хочемо, щоб пілоти були героями спорту, а не шини", – заявив представник Pirelli.
Чинний контракт італійців із Формулою-1 розрахований до кінця 2024 року. Раніше компанія реалізувала перехід чемпіонату від 13-дюймової до 18-дюймової гуми. Нового постачальника ФІА та промоутери з Liberty Media оголосять у липні.
До слова, напередодні Рейнольдс із групою інвесторів придбав акції "Альпін" із Формули-1.
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