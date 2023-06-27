Функционер Pirelli предостерег Формулу-1 от возвращения "шинных войн": весомый аргумент
Итальянский производитель Pirelli убежден, что отказ от монополиста на поставку автомобильных шин командам чемпионата мира повредит Королевской автогонке.
Об этом заявил руководитель гоночных программ концерна Марио Изола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Функционер итальянского шинного гиганта поделился мыслями о будущем компании в F1. В данный момент Pirelli сражается в тендере за новый контракт с чемпионатом. Конкуренцию ей пытаются составить японцы из Bridgestone.
В то же время, Изола уверен – Формуле-1 повредит появление нескольких поставщиков шин. С сезона-2007 Королевских автогонок в чемпионате был резиновый монополист. Pirelli вернулась в F1 в 2011 году.
"Когда смотришь на гоночные серии в разных уголках планеты, то сейчас вариант с единственным поставщиком остается самым распространенным. Это способ сэкономить. Всегда есть риск, что при соперничестве результаты гонки будет определять резина, а не машины или гонщики. Мы же хотим, чтобы пилоты были героями спорта, а не шины", – заявил представитель Pirelli.
Действующий контракт итальянцев с Формулой-1 рассчитан до конца 2024 года. Ранее компания реализовала переход чемпионата от 13-дюймовой к 18-дюймовой резине. Нового поставщика ФИА и промоутеры из Liberty Media объявят в июле.
К слову, накануне Рейнольдс с группой инвесторов приобрел акции "Альпин" из Формулы-1.
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