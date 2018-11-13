Фундаментальное инфляционное давление остается значительным, - НБУ

Фото: НБУ (пресс-служба НБУ)

НБУ прокомментировал инфляцию в октябре

Показатель инфляции в октябре 2018 году (1,7%) соответствовал прогнозу, опубликованному в "Инфляционном отчете (октябрь 2018)" Национального банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, фундаментальное инфляционное давление осталось значительным, что связано с увеличением расходов, в том числе на оплату труда, и устойчивым внутренним спросом. Также ожидаемо усилилось влияние на внутренние цены в результате повышения мировых цен на энергоресурсы и зерновые.

"Несмотря на опубликованные данные, Национальный банк считает риски для прогноза инфляции, обнародованные в Инфляционном отчете за октябрь 2018 года, сбалансированными и соответственно ожидает, что на фоне повышения административно-регулируемых цен и тарифов инфляция достигнет 10,1% г/г на конец 2018 года. В среднесрочной перспективе предполагается постепенное снижение инфляции до целевого уровня в 5,0% г/г ± 1 п.п.", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, что потребительские цены в Украине в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем вырос на 1,7%. С начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (до октября 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).