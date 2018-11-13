Фундаментальний інфляційний тиск залишається значним, - НБУ

Фото: НБУ (прес-служба НБУ)

НБУ прокоментував інфляцію у жовтні

Показник інфляції у жовтні 2018 році (1,7%) відповідав прогнозу, опублікованому в "Інфляційному звіті (жовтень 2018)" Національного банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, фундаментальний інфляційний тиск залишився значним, що пов'язано зі збільшенням витрат, у тому числі на оплату праці, та стійким внутрішнім попитом. Також очікувано посилився вплив на внутрішні ціни унаслідок підвищення світових цін на енергоресурси та зернові.

"Зважаючи на опубліковані дані, Національний банк вважає ризики для прогнозу інфляції, оприлюднені в Інфляційному звіті за жовтень 2018 року, збалансованими та відповідно очікує, що на тлі підвищення адміністративно-регульованих цін і тарифів інфляція досягне 10,1% р/р на кінець 2018 року. У середньостроковій перспективі передбачається поступове зниження інфляції до цільового рівня в 5,0% р/р ± 1 в.п.", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що споживчі ціни в Україні в жовтні 2018 року порівняно з вереснем зріс на 1,7%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

Зазначимо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).