Зеленський заявив про підготовку додаткових рішень для збереження зв'язку в Україні
Президент Володимир Зеленський 24 листопада провів засідання Ставки, під час якого були детально проаналізовані питання енергетики та зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Підійняли тему захисту енергосистеми від нових російських ударів, відновлювальні роботи, а також постачання техніки та залучення фахівців.
"Окрема увага - системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, ми маємо зберегти зв’язок", - наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що Росія хоче, аби українці не просто опинилися без світла й тепла., а й намагається ізолювати нас та зробити так, "щоб ми не відчували одне одного".
"Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх", - додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський назвав області, в яких найскладніша ситуація з електрикою та водопостачанням.
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