Зеленский заявил о подготовке дополнительных решений по сохранению связи в Украине

Президент Владимир Зеленский 24 ноября провел заседание Ставки, в ходе которого были детально проанализированы вопросы энергетики и связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Подняли тему защиты энергосистемы от новых российских ударов, восстановительные работы, а также поставки техники и привлечение специалистов.

"Отдельное внимание - системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла, но и пытается изолировать нас и сделать так, "чтобы мы не чувствовали друг друга".

"Поэтому это фундаментальный вопрос. И по этому вопросу будут еще дополнительные решения. Готовим их", - добавил глава государства.