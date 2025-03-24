Фумінорі Цучіко "став українцем": відомий японський волонтер отримав паспорт

Японський волонтер 76-річний Фумінорі Цучіко, який активно допомагає харків'янам під час війни і безкоштовно роздає обіди, отримав український паспорт.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Фумінорі Цучіко у Facebook.
"Дякуємо всім, хто вболівав у Японії і непокоївся, а також Андрію та співробітникам імміграційної служби, які нам допомогли. Український паспорт видали терміном дії один рік", - написав волонтер.
Він також повідомив, що відкрив особистий рахунок в українському банку і зазначив, що надалі є перспектива отримання посвідки на постійне місце проживання та громадянства України.
Фумінорі поділився і реквізитами для допомоги, яку він відправить на волонтерські потреби:
Додамо, що Фумінорі Цучіко на початку цього року заявив, що може втратити право на законне перебування в Україні. Тоді на інцидент відреагував мер Харкова Ігор Терехов і зазначив, що оперативно зв'язався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим.
Згодом стало відомо, що волонтеру надали дозвіл на перебування в Україні, а питання посвідки на проживання мали вирішувати пізніше.
Після повномасштабного вторгнення японець Фумінорі Цучіко вирішив підтримати українців. Напередодні вторгнення він відвідав Київ, але на момент початку війни вже перебував у Польщі. Спочатку Цучіко волонтерив у столичних лікарнях, а згодом переїхав до Харкова.
У Харкові він жив на станції метро "Героїв Праці" та купував продукти для місцевих жителів. Пізніше почав збирати донати, щоб годувати містян. Згодом продав свій будинок у Токіо та на ці кошти відкрив "FuMi Caffe", де безкоштовно годують до 1000 людей щодня, переважно літніх харків'ян. Також він створив дитячу бібліотеку у місті.
За свою волонтерську діяльність у 2023 році Фумінорі Цучіко отримав нагороду "Національна легенда України". Нині він вивчає українську мову та планує залишитися жити в Україні.
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