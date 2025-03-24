Фуминори Цучико "стал украинцем": известный японский волонтер получил паспорт

Японский волонтер 76-летний Фуминори Цучико, который активно помогает харьковчанам во время войны и бесплатно раздает обеды, получил украинский паспорт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фуминори Цучико в Facebook.
"Спасибо всем, кто болел в Японии и беспокоился, а также Андрею и сотрудникам иммиграционной службы, которые нам помогли. Украинский паспорт выдали сроком действия один год", - написал волонтер.
Он также сообщил, что открыл личный счет в украинском банке и отметил, что в дальнейшем есть перспектива получения ПМЖ и гражданства Украины.
Фуминори поделился и реквизитами для помощи, которую он отправит на волонтерские нужды:
Добавим, что Фуминори Цучико в начале этого года заявил, что может потерять право на законное пребывание в Украине. Тогда на инцидент отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов и отметил, что оперативно связался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым.
Потом стало известно, что волонтеру предоставили разрешение на пребывание в Украине, а вопрос вида на жительство должны были решать позже.
После полномасштабного вторжения японец Фуминори Цучико решил поддержать украинцев. Сначала Цучико волонтерил в столичных больницах, а затем переехал в Харьков.
В Харькове он жил на станции метро "Героев Труда" и покупал продукты для местных жителей. Позже начал собирать донаты, чтобы кормить горожан. Он продал свой дом в Токио и на эти деньги открыл "FuMi Caffe", где бесплатно кормят до 1000 человек ежедневно, преимущественно пожилых харьковчан. Также он создал детскую библиотеку в городе.
За свою волонтерскую деятельность в 2023 году Фуминори Цучико получил награду "Национальная легенда Украины". Сейчас он изучает украинский язык и планирует остаться жить в Украине.
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