FT пояснило "безглуздість" розрахунків під час запровадження мит США

Як пише видання, у Білому дому пояснювали, що введені мита проти усіх кран світу є відповіддю на "несправедливі обмеження", які країни застосовують щодо Штатів.

Цікаво і те, що під час оголошення про мита Трамп демонстрував список, у якому було два стовпчики. У першому була ставка мита, яку країна ніби то застосовує проти США, а у другому - ставка зі знижкою, яку США застосовує проти цієї країни у відповідь.

Як зазначили в адміністрації Трампа, список ґрунтувався на розрахунках торгового представника США. Однак американський економіст Пол Кругман зазначив, що, вони не походили від жодних очевидних ставок, які були фактично введені.

Що кажуть у Financial Times

Як розповіли у видання, їх журналісти вручну провели розрахунки щодо перших 24 країн у списку Трампа. Під час цього було виявлено, що оголошені "несправедливі тарифи" проти США є "безглуздими".

За даними FT, у Білому домі, ймовірно, просто ділили дефіцит торгівлі товарами США з будь-якою країною на загальну кількість товарів, які імпортуються з цієї країни. І саме цей відсоток називали "несправедливим митом".

Як приклад у виданні наводять Бангладеш. Зазначається, що у минулого року Штати імпортували звідти товарів на 8,4 млрд доларів, і це призвело до дефіциту торгового балансу з цією країною в розмірі 6,2 млрд доларів.

Однак, якщо 6,2 поділити на 8,4 - це 0,738. Після цього Білий дім заявив, що країна "стягнула" 74% "мит" проти США, "включаючи валютні маніпуляції та торговельні бар'єри".

"Ми можемо підтвердити, що це відповідає цифрам для перших 24 країн, які ми перевірили вручну", - зазначили у FT.

Нові тарифи Трампа

Напередодні Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. За його словами, це рішення повинно урегулювати "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо Штатів.

Цікаво те, що для низки країн мита стали набагато вищими: 34% для Китаю й 20% для Європейського союзу. А ось для Канади та Мексики було зроблено виняток, і тому митна політика щодо них регулюється окремо.