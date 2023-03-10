FT повідомило, що Україна отримала першу систему Patriot. У Повітряних силах спростували

Зазначимо, що видання Financial Times повідомляло, що Україна вже отримала одну з двох обіцяних систем ППО Patriot. Проте її ще не ввели в експлуатацію.

На цю інформацію вже відреагували у Повітряних силах.

"Немає ще поки, не бачив", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що суспільство дізнається про приїзд системи ППО Patriot до України, коли вона вперше зіб'є російський літак.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанському виданню зазначив, що Україна вже отримала ППО Patriot. Але Міноборони Польщі спростувало цю інформацію, зазначивши, що твердження може бути пов’язано з помилкою під час перекладу. Тоді ці дані також спростував Ігнат.

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