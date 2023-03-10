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FT сообщило, что Украина получила первую систему Patriot. В Воздушных силах опровергли

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина пока не получила американскую систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что издание Financial Times сообщало, что Украина уже получила одну из двух обещанных систем ПВО Patriot. Однако ее еще не ввели в эксплуатацию.

На эту информацию уже отреагировали в Воздушных силах.

"Нет пока, не видел", - сказал Игнат.

Он отметил, что общество узнает о приезде системы ПВО Patriot в Украину, когда она впервые собьет российский самолет.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию отметил, что Украина уже получила ПВО Patriot. Но Минобороны Польши опровергло эту информацию, отметив, что утверждение может быть связано с ошибкой при переводе. Тогда эти данные также опроверг Игнатий.

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ПВОВоздушные силы Украины