FT сообщило, что Украина получила первую систему Patriot. В Воздушных силах опровергли

Украина пока не получила американскую систему противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Отметим, что издание Financial Times сообщало, что Украина уже получила одну из двух обещанных систем ПВО Patriot. Однако ее еще не ввели в эксплуатацию.
На эту информацию уже отреагировали в Воздушных силах.
"Нет пока, не видел", - сказал Игнат.
Он отметил, что общество узнает о приезде системы ПВО Patriot в Украину, когда она впервые собьет российский самолет.
Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию отметил, что Украина уже получила ПВО Patriot. Но Минобороны Польши опровергло эту информацию, отметив, что утверждение может быть связано с ошибкой при переводе. Тогда эти данные также опроверг Игнатий.
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