FT дізналося зміст "проривного" мирного плану Трампа щодо Сектора Газа

За інформацією видання, план із 21 пункту, крім припинення вогню, також передбачає повне звільнення заручників і розгортання міжнародної стабілізаційної сили на території, яку захопив Ізраїль.

Також, як розповіли джерела FT, план містить подробиці про те, хто буде керувати і забезпечувати безпеку Сектора Газа після закінчення конфлікту. Міжнародний наглядовий орган контролюватиме палестинський комітет, який тимчасово візьме на себе адміністрування Гази.

Водночас ізраїльські сили мають повернутися на позиції, які займали під час тимчасового припинення вогню з січня по березень, а потім повністю покинути територію після розгортання стабілізаційної сили. ХАМАС не братиме участі в управлінні, а жителів Гази не планують примусово виселяти.

Безпека забезпечуватиметься міжнародною стабілізаційною силою, у формуванні якої очікується участь арабських і мусульманських країн.

США націлені на постійне припинення вогню і звільнення всіх заручників ХАМАСу - близько 20 осіб - єдиним етапом. Палестинська адміністрація візьме участь в управлінні, проте арабські та мусульманські держави хочуть розширити її роль.

Поки невідомо, чи прийме такий мирний план прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який має зустрітися з Трампом у понеділок, 29 вересня.