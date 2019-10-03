В ФСБ заявили о задержании украинца

Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который "пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

В управлении ФСБ России заявили, что в трех километрах от подконтрольного России пункта пропуска в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, ФСБ задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения. Они не называют имя задержанного.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 российского Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно удерживаются 113 граждан Украины. По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права.

Еще ранее Денисова заявила, что списки для нового обмена пленными уже давно переданы российской стороне.