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"Залізнична Чорнобаївка". У Росії за вибухи на БАМі затримали білоруса

Росія , Четвер 07 грудня 2023 14:43
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"Залізнична Чорнобаївка". У Росії за вибухи на БАМі затримали білоруса Фото: у ФСБ заявили, що затримали причетного до підриву БАМу (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

У ФСБ заявили, що нібито затримали причетного до підриву вибуху на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Ним виявився білорус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

ФСБ стверджує, що чоловік нібито "отримав вказівки від другого громадянина Білорусі, який проживає у Литві".

На відео затриманий у справі про підрив залізничних поїздів розповів, що встановив на підірваних потягах магнітні міни.

Вибухові пристрої він забрав зі схованки, привіз їх до Бурятії та заклав на цистернах вантажних поїздів.

Вибухи на Байкало-Амурській магістралі

Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі сталося два потужних вибухи.

Перший вибух стався у Північномуйському тунелі.

Другий - на об'їзному шляху, що проходить через "Чортів міст".

Внаслідок загоряння цистерн двох залізничних складів з нафтопродуктами єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм було заблоковано.

Згодом стало відомо, що вибухи на БАМі були вдало спланованою та успішно виконаною операцією СБУ.

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