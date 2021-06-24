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ФСБ заявила о задержании очередного украинского "шпиона" в Крыму

Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму задержали жителя Симферополя за якобы шпионаж в интересах Украины. В частности, за передачу данных о полетах военной авиации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной службы безопасности России.

Сообщается, что мужчина действовал якобы в интересах украинской разведки и в течение длительного времени с использованием специального антенного и приемного оборудования получал информацию о полетах российской военной авиации.

"Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержанный является гражданином России, в отношении него выдвинули обвинения по статье "государственная измена". Он уже находится под стражей.

Напомним, ранее российская ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Севастополе россиянина, который якобы был украинским шпионом.

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