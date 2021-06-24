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ФСБ заявила про затримання чергового українського "шпигуна" в Криму

Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму затримали жителя Сімферополя за нібито шпигунство в інтересах України. Зокрема, за передачу даних про польоти військової авіації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Федеральної служби безпеки Росії.

Повідомляється, що чоловік діяв нібито в інтересах української розвідки і протягом тривалого часу з використанням спеціального антенного та приймального обладнання отримував інформацію про польоти російської військової авіації.

"Відомості планувалося використовувати проти безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що затриманий є громадянином Росії, щодо нього висунули звинувачення за статтею "державна зрада". Він вже перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше російська ФСБ повідомила про затримання в окупованому Севастополі росіянина, який нібито був українським шпигуном.

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