ФСБ заявила о задержании очередного украинского "шпиона" в Крыму

В оккупированном Крыму задержали жителя Симферополя за якобы шпионаж в интересах Украины. В частности, за передачу данных о полетах военной авиации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной службы безопасности России.

Сообщается, что мужчина действовал якобы в интересах украинской разведки и в течение длительного времени с использованием специального антенного и приемного оборудования получал информацию о полетах российской военной авиации.

"Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что задержанный является гражданином России, в отношении него выдвинули обвинения по статье "государственная измена". Он уже находится под стражей.