ФСБ заявила о новых задержаниях в Крыму по "делу Хизб ут-Тахрир"

Сотрудники ФСБ и погрануправления России в Крыму заявили о задержании подозреваемого в участии в деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом пишет "Крым.Реалии".

Сообщается, что мужчину задержали 17 апреля при пересечении админграницы между Крымом и материковой Украиной, в российском пункте пропуска "Армянск".

"Задержан житель села Каменка Симферопольского района, который подозревается в участии в деятельности международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сказано в сообщении.

Следственный отдел УФСБ в аннексированном Крыму возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России ("Участие в деятельности террористической организации"). Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Имени задержанного в ведомстве не назвали.

Ранее сообщалось, что в Крыму пропал крымскотатарский активист Раим Айвазов. Он пропал накануне ночью при пересечении админграницы в направлении материковой Украины.

РБК-Украина писало, что "Верховный суд" Крыма 16 апреля 2019 года продлил до 16 мая меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Аметову и Меджиту Абдурахманову, задержанным в ходе массовых обысков 27 марта в Крыму.