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"Суд" в Крыму оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" под арестом

Новости » Общество    12.04.2019 - 21:51
"Суд" в Крыму оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" под арестом
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Заседание проводил "судья" Александр Генералов

В пятницу, 12 апреля, в оккупированном Крыму "суд" отказал фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста, оставив в силе решение об аресте до 18 мая. Об этом в Facebook сообщает "Крымская солидарность" .

Заседание проводил "судья" Александр Генералов. Слушание проходило в открытом режиме, однако в зал суда впустили только родственников подсудимых.

Напомним, Министерство юстиции Украины направило России ноту с требованием немедленно передать украинским компетентным органам 113 осужденных украинцев, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации и временно оккупированной территории Крыма.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных к 15 мая. Судебные заседание проходило в закрытом режиме.

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