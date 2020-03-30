ФСБ закрыла выезд из Крыма на материковую Украину

В понедельник, 30 марта, так называемые "крымские пограничники" ФСБ России прекратили пропуск крымчан, выезжающих "за рубеж". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Крыма".

При этом в погрануправлении отметили, что въезд крымчан в Российскую Федерацию будет осуществляться в прежнем порядке - без ограничений.

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р, начиная с 00 часов 00 минут (московское время) 30 марта 2020 года временно будет запрещен выезд за рубеж гражданам Российской Федерации. Исключение составляют граждане Российской Федерации, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства", - говорится в сообщении.

Таким образом, крымчане не смогут покинуть полуостров и заехать в Херсонскую область.

Напомним, ранее сообщалось, что трое жителей аннексированного Крыма пытались выехать в Украину, но были задержаны на админгранице за якобы нарушение самоизоляции по коронавирусу.