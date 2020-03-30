ФСБ закрила виїзд з Криму на материкову Україну

У понеділок, 30 березня, так звані "кримські прикордонники" ФСБ Росії припинили пропуск кримчан, які виїжджають "за кордон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Криму".

При цьому в прикордонуправлінні відзначили, що в'їзд кримчан в Російську Федерацію буде здійснюватися в колишньому порядку - без обмежень.

"Згідно з розпорядженням уряду Російської Федерації від 27 березня 2020 року № 763-р, починаючи з 00 годин 00 хвилин (московський час) 30 березня 2020 року тимчасово буде заборонено виїзд за кордон громадянам Російської Федерації. Виняток становлять громадяни Російської Федерації, які виїжджають у зв'язку зі смертю близького родича, за умови пред'явлення копії свідоцтва або довідки про смерть, а також документа, що підтверджує ступінь споріднення", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кримчани не зможуть покинути півострів і заїхати в Херсонську область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що троє жителів анексованого Криму намагалися виїхати в Україну, але були затримані на адмінкордоні за нібито порушення самоізоляції по коронавірусу.