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ФСБ задержала украинских рыбаков в Черном море: полиция открыла дела

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пограничники ФСБ России задержали в Черном море двух украинских рыбаков. По этому факту полиция Херсонской области завела уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись", - написала омбудсмен в Telegram.

По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило к побережью временного оккупированного Крыма в районе поселка Щелкино. Рыбаков задержали российские пограничники. При этом украинскую сторону об этом не поставили в известность.

По данному факту главное управление Национальной полиции в Херсонской области завело уголовное производство по ч.1 ст. 146-1 УК Украины (насильственное исчезновение).

Напомним, в России и ОРДЛО незаконно удерживают более 400 политзаключенных и заложников.

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ФСБКрымЧерное море