ФСБ затримала українських рибалок у Чорному морі: поліція відкрила справи

Прикордонники ФСБ Росії затримали в Чорному морі двох українських рибалок. За цим фактом поліція Херсонської області завела кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денисову .

"Два рибалки Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області і додому не повернулися", - написала омбудсмен в Telegram.

За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до узбережжя тимчасового окупованого Криму в районі селища Щолкіне. Рибалок затримали російські прикордонники. При цьому українську сторону про це не поставили до відома.

За даним фактом Головне управління Національної поліції в Херсонській області завело кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 КК України (насильницьке зникнення).