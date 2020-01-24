ФСБ задержала "работавшего на украинские спецслужбы" крымчанина

ФСБ России заявила о задержании в Крыму жителя полуострова, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с боеприпасами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Российские силовики заявили, что якобы обнаружили у него девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов.

"ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Спецслужба сообщает, что "в отношении задержанного следственным управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору)".

Суд отправил подозреваемого под арест.

Напомним, ранее организация Human Right Watch заявила, что в течение 2019 года российская власть в оккупированном Крыму продолжала издеваться над крымскими татарами, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме.

Кроме того, председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник заявила, что Россия удерживает за решеткой только по "крымским делам" по меньшей мере 89 человек.

Отметим, Украина и РФ начали переговоры об обмене пленными.