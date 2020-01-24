ФСБ затримала кримчанина, який "працював на українські спецслужби"

ФСБ Росії заявила про затримання в Криму жителя півострова, який нібито за завданням українських спецслужб обладнав схрони з боєприпасами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Російські силовики заявили, що нібито виявили у нього дев'ять електродетонаторів, три запали, підривники уповільненої дії і бризантну вибухову речовину загальною масою п'ять кілограмів.

"ФСБ Росії затриманий житель республіки Крим, який обладнав за завданням спецслужб України на території регіону схрони з боєприпасами та вибуховими речовинами", - йдеться в повідомленні.

Спецслужба повідомляє, що "відносно затриманого слідчим управлінням ФСБ Росії по Криму і Севастополю порушені кримінальні справи за ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою)".

Суд відправив підозрюваного під арешт.

Нагадаємо, раніше організація Human Right Watch заявила, що протягом 2019 року російська влада в окупованому Криму продовжувала знущатися над кримськими татарами, переслідуючи десятки людей за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі.

Крім того, голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що Росія утримує за гратами тільки по "кримським справах" щонайменше 89 осіб.

Відзначимо, Україна і РФ почали переговори про обмін полоненими.