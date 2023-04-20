ФСБ, ймовірно, проводить масштабну ревізію силових структур РФ: у ISW назвали причину

ФСБ, ймовірно, проводить масштабну чистку внутрішніх органів РФ у зв'язку з витоком даних про російських силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

ФСБ та Головне управління служби безпеки МВС протягом останніх кількох тижнів проводять масові перевірки в УВС Центрального округу Москви та кількох московських РВВС через витік даних російських силовиків на запит громадян України.

Інше російське джерело відзначило, що ФСБ та МВС вже затримали співробітників міліції в рамках цього розслідування. Російські ЗМІ повідомили, що підозрювані співробітники поліції передавали особисті дані російських силовиків зовнішнім особам, деякі з яких є громадянами України. Рейди ФСБ та МВС по московським РВВС відбуваються на тлі серії арештів та звільнень відомих діячів керівництва Росгвардії.

Кремль може наполягати на таких арештах та розслідуваннях, щоб провести капітальну ревізію апарату внутрішньої безпеки для вигнання чиновників, які втратили прихильність Кремля, та подальшого посилення контролю над органами внутрішньої безпеки.