Здійснювали хакерські атаки на український уряд. Затримано двох агентів ФСБ.

Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які допомагали здійснювати хакерські атаки на уряд України. Так вони намагались отримати секретну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ.

"Фігурантами є двоє колишніх співробітників СБУ в Автономній Республіці Крим, які у 2014 році перейшли на бік ворога і вступили до лав ФСБ", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, там вони увійшли до складу підконтрольного російській спецслужбі хакерського угруповання "Armageddon".

Встановлено, що з 1 січня 2020 до 10 березня 2021 років зловмисники здійснили серію масштабних кібератак на урядові структури України.

Під час одного з кіберінцидентів ФСБ намагалась отримати доступ до секретних даних вищих органів влади нашої держави.

За результатами комплексних заходів, правоохоронці встановили причетність обох зрадників до підривної діяльності агресора.

Зокрема, минулого року правоохоронці встановили зловмисників, перехопили їхні розмови, а також отримали докази їх причетності до кібератак на Україну.

Вони звинувачуються за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) та автоматизованих систем).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.