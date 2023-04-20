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ФСБ, вероятно, проводит масштабную ревизию силовых структур РФ: в ISW назвали причину

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Четверг 20 апреля 2023 05:25
ФСБ, вероятно, проводит масштабную ревизию силовых структур РФ: в ISW назвали причину Фото: ФСБ проводит масштабную ревизию силовых структур РФ (instagram.com/fsb_official_rf)
Автор: Константин Широкун

ФСБ, вероятно, проводит масштабную чистку внутренних органов РФ в связи с утечкой данных о российских силовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ФСБ и Главное управление службы безопасности МВД в течение последних нескольких недель проводят массовые проверки в УВД Центрального округа Москвы и нескольких московских РОВД из-за утечки данных российских силовиков по запросу граждан Украины.

Другой российский источник отметил, что ФСБ и МВД уже задержали сотрудников милиции в рамках этого расследования. Российские СМИ сообщили, что подозреваемые сотрудники полиции передавали личные данные российских силовиков внешним лицам, некоторые из которых являются гражданами Украины. Рейды ФСБ и МВД по московским РОВД происходят на фоне серии арестов и увольнений видных деятелей руководства Росгвардии.

Кремль может настаивать на таких арестах и ​​расследованиях, чтобы провести капитальную ревизию аппарата внутренней безопасности для изгнания чиновников, потерявших благосклонность Кремля, и дальнейшего усиления контроля над органами внутренней безопасности.

Ранее мы писали, что СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые помогали совершать хакерские атаки на правительство Украины. Так они пробовали получить секретную информацию.

Также ранее сообщалось, что российские хакеры могли собирать информацию в Украине с помощью камер в кафе.

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