ФСБ, вероятно, проводит масштабную ревизию силовых структур РФ: в ISW назвали причину

ФСБ, вероятно, проводит масштабную чистку внутренних органов РФ в связи с утечкой данных о российских силовиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ФСБ и Главное управление службы безопасности МВД в течение последних нескольких недель проводят массовые проверки в УВД Центрального округа Москвы и нескольких московских РОВД из-за утечки данных российских силовиков по запросу граждан Украины.

Другой российский источник отметил, что ФСБ и МВД уже задержали сотрудников милиции в рамках этого расследования. Российские СМИ сообщили, что подозреваемые сотрудники полиции передавали личные данные российских силовиков внешним лицам, некоторые из которых являются гражданами Украины. Рейды ФСБ и МВД по московским РОВД происходят на фоне серии арестов и увольнений видных деятелей руководства Росгвардии.

Кремль может настаивать на таких арестах и ​​расследованиях, чтобы провести капитальную ревизию аппарата внутренней безопасности для изгнания чиновников, потерявших благосклонность Кремля, и дальнейшего усиления контроля над органами внутренней безопасности.