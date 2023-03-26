UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ФСБ "вживає заходів" після зливу таємної розмови про Путіна, - росЗМІ

Фото: ФСБ "вживає заходів" після зливу таємної розмови про Путіна (instagram.com fsb.rossii.official)
Автор: Каріна Левицька

Нещодавній злив в мережу перехоплення розмови російського бізнесмена Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина викликав занепокоєння в Росії. Силовики вже отримали команду "вжити заходів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Днями в мережі став набирати популярність аудіозапис перехопленої розмови Пригожина та Ахмедова. На записі співрозмовники протягом півгодини обговорюють війну в Україні, долю Росії та відносини чиновників з оточення Путіна.

Йосип Пригожин пізніше заявив, що аудіозапис є підробкою, однак, за даними видання, ця заява - спроба зняти з себе відповідальність.

"Запис розмови Пригожина та Ахмедова справжній, керівництво ФСБ днями провело нараду і дало команду підлеглим вжити заходів", - повідомило росЗМІ джерело в спецслужбах РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про оприлюднення таємної розмови російських мільярдерів про Путіна та війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовРосійська ФедераціяокупантиВійна Росії проти України