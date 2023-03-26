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ФСБ "принимает меры" после слива тайного разговора о Путине, - росСМИ

Фото: ФСБ "принимает меры" после слива тайного разговора о Путине (instagram.com fsb.rossii.official)
Автор: Карина Левицкая

Недавний слив в сеть перехвата разговора российского бизнесмена Фархада Ахмедова и российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина вызвал беспокойство в России. Силовики уже получили команду "принять меры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

На днях в сети стала набирать популярность аудиозапись перехваченного разговора Пригожина и Ахмедова. На записи собеседники в течение получаса обсуждают войну в Украине, судьбу России и отношения чиновников из окружения Путина.

Иосиф Пригожин позже заявил, что аудиозапись является подделкой, однако, по данным издания, это заявление - попытка снять с себя ответственность.

"Запись разговора Пригожина и Ахмедова настоящая, руководство ФСБ на днях провело совещание и дало команду подчиненным принять меры", - сообщил росСМИ источник в спецслужбах РФ.

Напомним, ранее мы писали об обнародовании тайного разговора российских миллиардеров о Путине и войне.

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