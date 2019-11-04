ФСБ вербує українців під час відвідин Криму, - контррозвідка

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Для вербування застосовуються методи шантажу, тиску і створення штучних компрометуючих ситуацій

Контррозвідники Служби безпеки України повідомили, що співробітники ФСБ РФ в аннексированном Криму змушують українців співпрацювати з ними і збирати інформацію на території материкової України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, основна задача, яку ставить російська спецслужба - це збір інформації про співробітників СБУ, прикордонників та військовослужбовців української армії, що виконують завдання поблизу адміністративного кордону з Кримом.

"Такі пропозиції насамперед надходять громадянам України, які працевлаштувалися на окупованому півострові і регулярно перетинають адміністративний кордон, а також приватним перевізникам. Куратори вимагають від них на конфіденційній основі збирати розвіддані", - йдеться в повідомленні.

У контррозвідці повідомили, що ФСБ вербує українських громадян методом створення компрометуючих ситуацій, шантажу, погроз, залякування, фізичного і психологічного тиску. Активно використовуються погрози про винесення постанови про заборону в'їзду на півострів.

Нагадаємо, раніше в Криму на кордоні ФСБ Росії затримала 34-річного жителя Закарпатської області через те, що він змінив паспорт.

Також РБК-Україна писало, що на в'їзді в Крим ФСБ затримала двох жителів Севастополя, які нібито ввозили на територію півострова заборонені опіати.

Крім цього, в кінці жовтня СБУ затримала агента ФСБ при отриманні секретних даних. Чоловік за гроші виконував завдання по збору і передачі розвідувальної інформації.