ФСБ удерживает крымских татар на админгранице между Крымом и материковой Украиной

Крымских татар держали на админгранице более четырех часов в подконтрольном России пункте пропуска "Армянск".

"Содержатся четыре человека: Велиев Юнус и его 12 - летняя дочь Велиева Инсаф, Энвер Эльдар и Билялов Эмиль", - сообщили правозащитники.

Адвокат Эдем Семедляев отметил, что на горячей линии Пограничной ФСБ задержание объяснили "стандартной проверкой". В то же время законом такие действия пограничников не регламентированы, пояснил юрист.

Позже стало известно, что всех задержанных отпустили.