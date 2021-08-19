ФСБ утримує кримських татар на адмінкордоні між Кримом та материковою Україною

Кримських татар тримали на адмінкордоні понад чотири години у підконтрольному Росії пункті пропуску "Армянськ".

"Утримуються чотири людини: Велієв Юнус і його 12-річна дочка Веліева Інсаф, Енвер Ельдар та Білялов Еміль", - повідомили правозахисники.

Адвокат Едем Семедляєв зазначив, що на гарячій лінії прикордонної ФСБ затримання пояснили "стандартною перевіркою". У той же час законом такі дії прикордонників не регламентовані, пояснив юрист.

Пізніше стало відомо, що всіх затриманих відпустили.