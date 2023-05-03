ФСБ у списку. Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

"Ці санкції стосуються вищого керівництва Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), Служби внутрішньої безпеки та розвідки Росії, а також інших російських фізичних та юридичних осіб, які розробляють і закуповують зброю, технології та системи зв’язку, а також надають послуги, такі як транспорт і страхування - все це життєво важливо для здатності Росії вести війну", - заявила вона.

За словами глави МЗС країни, нові санкції будуть введені і проти низки громадян та підприємств Ірану, які надають пряму військову підтримку Росії у її діях в Україні.

Нагадаємо, раніше уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо іранських громадян і підприємств, причетних до постачання Росії дронів.

Також ми писали, що Нова Зеландія запровадила нові санкції відносно 22 громадян РФ та Білорусі. Також під обмеження потрапили підприємства нафтогазового та сталеливарного сектору.

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