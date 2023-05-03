ФСБ в списке. Новая Зеландия расширила санкции против России

"Эти санкции касаются высшего руководства Федеральной службы безопасности России (ФСБ), Службы внутренней безопасности и разведки России, а также других российских физических и юридических лиц, разрабатывающих и закупающих оружие, технологии и системы связи, а также предоставляющих услуги, такие как транспорт и страхование - все это жизненно важно для способности России вести войну", - заявила она.

По словам главы МИД страны, новые санкции будут введены и против ряда граждан и предприятий Ирана, которые оказывают прямую военную поддержку России в ее действиях в Украине.

Напомним, ранее правительство Новой Зеландии объявило о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий, причастных к поставкам России дронов.

Также мы писали, что Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и Белоруссии. Также под ограничения попали предприятия нефтегазового и сталелитейного сектора.

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