ФСБ России задержала 5 иностранных судов в Азовском море

В частности, сообщается о задержании болгарского сухогруза EVALUNA

Береговая охрана Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации (РФ) вблизи Бердянска (Запорожская область), с вечера 23 июля до утра 24 июля, задержала болгарский сухогруз EVALUNA и еще четыре иностранных судна. Об этом сообщил главный редактор ресурса BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в Facebook.

Так, он сообщил, что береговая охрана ФСБ РФ вечером 23.07.18 примерно в 19:00 задержала на расстоянии 14 миль / 26 км на юго-запад от оконечности Бердянской косы болгарский сухогруз EVALUNA.

Таким образом, согласно информации Клименко, с вечера 23.07.18 до утра 24.07.18 были задержаны следующие суда:

1. EVALUNA - IMO: 9590773, Deadweight: 10810 t, Болгария, идет из Бердянска;

2. ESTESTAR - IMO: 9365049, Deadweight: 10887, Швейцария, с Бердянска;

3. SENATA - IMO: 9451575, Deadweight: 12898, Австрия, в Бердянск;

4. BEHCET C - IMO: 9503744, Deadweight: 22359, Турция до Мариуполя.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала семь торговых судов Украины в Азовском море.

Кроме того сообщалось, что в конце июня Российская Федерация (РФ) перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море, преимущественно - катера Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военные катера.