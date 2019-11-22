ФСБ России возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу украинских моряков, освобожденных в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года. Об этом заявил адвокат моряков Николай Полозов, предают российские СМИ.

По его словам, следственные действия возобновлены в связи с возвращением захваченных кораблей Украине.

"Ознакомление защитой с материалами дела приостановлено… Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том", - добавил Полозов.

В комментарии РБК-Украина Полозов подчеркнул, что это техническое возобновление, и "пока ничего не поменялось".

"Это значит, что следствию потребовалось провести какие-то действия, не связанные с изменением статуса моряков, либо статуса доказательств, имеющихся в деле, однако эти действия приостанавливают стадию ознакомления. Что именно потребовалось провести следствию, у меня пока нет информации", - добавил адвокат.

Напомним, 20 ноября корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись в Украину после годичного плена. Как заявлял командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, корабли вернули в плачевном состоянии.

Отметим, экипажи этих кораблей были освобождены в рамках большого обмена пленными 7 сентября 2019 года. Все 24 моряка были переданы Украине, в тот же день им вручили награды и присвоили очередные воинские звания.

Захват кораблей произошел 25 ноября 2018 года в Керченском проливе на пути из Одессы в Мариуполь. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения.