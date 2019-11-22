ФСБ Росії відновила слідство у справі українських моряків

Федеральна служба безпеки Росії відновила слідство у справі українських моряків, звільнених в рамках обміну полоненими у вересні 2019 року. Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов, передають російські ЗМІ.

За його словами, слідчі дії відновлено у зв'язку з поверненням захоплених кораблів Україні.

"Ознайомлення захисту з матеріалами справи призупинено... Дані, які з'являться під час поновленого слідства, будуть включені в додатковий том", - додав Полозов.

У коментарі РБК-Україна Полозов підкреслив, що це технічне відновлення, і "поки нічого не змінилося".

"Це означає, що слідству треба було провести якісь дії, не пов'язані зі зміною статусу моряків, або статусу доказів, що є в справі, однак ці дії припиняють стадію ознайомлення. Що саме треба було провести слідству, у мене поки немає інформації", - додав адвокат.

Нагадаємо, 20 листопада кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" повернулися до України після річного полону. Як заявляв командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко, кораблі повернули у жалюгідному стані.

Зазначимо, екіпажі цих кораблів були звільнені в рамках великого обміну полоненими 7 вересня 2019 року. Всі 24 моряки були передані Україні, в той же день їм вручили нагороди і присвоїли чергові військові звання.

Захоплення кораблів сталося 25 листопада 2018 року в Керченській протоці на шляху з Одеси до Маріуполя. В ході захоплення кілька членів екіпажу отримали поранення.