ФСБ России внедряет в Украину шпионов под видом беженцев из Беларуси, - Bellingcat

Журналист, расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России под видом беженцев из Беларуси внедряет в Украину своих агентов. По его словам, в Украине шпионов ФСБ большое количество.

"Конечно, их (агентов ФСБ, - ред.) огромное количество. Часть из них уже арестована. Часть из них была завербована ФСБ среди работников в ваших спецслужбах еще в начале войны", - заявил Грозев.

По его словам, некоторые агенты ФСБ сами предлагали работать на российские спецслужбы, после чего их обнаружили журналисты Bellingcat.

"А некоторые из них сами предлагали себя, мы потом это обнаружили. Это первый сегмент. Второй сегмент - это люди, которых забрасывает ФСБ среди, например, эмигрантов, беженцев из Беларуси. Они нашли Украину в качестве одного из мест, где могут сейчас свободно работать. Среди них вбрасываются сейчас такие помощники, которые реально являются агентами ФСБ", - заявил журналист Bellingcat.